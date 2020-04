Илон Маск раскритиковал карантин в США

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.

Предприниматель также раскритиковал намерение властей страны арестовывать людей за нарушение карантинного режима.

«Это фашизм. Это недемократично, это несвобода, верните людям их чертову свободу», — заявил он 29 апреля.

$TSLA CEO @elonmusk blasts shelter in place orders: “To say that they cannot leave their house and they will be arrested if they do, this is fascist. This is not democratic, this is not freedom, give people back their god damn freedom.”