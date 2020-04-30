Прямой эфир
Мир
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Калининград
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цена нефти марки Brent выросла на 10%
Общество
Онищенко призвал россиян «потерпеть» с шашлыками на майских праздниках
Мир
Илон Маск раскритиковал карантин в США
Мир
Вена названа самым экологичным городом мира
Общество
В Москве аннулировали более 20 тысяч пропусков заболевших COVID-19 и ОРВИ
Сюжет:

Илон Маск раскритиковал карантин в США

0
Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.

Предприниматель также раскритиковал намерение властей страны арестовывать людей за нарушение карантинного режима.

«Это фашизм. Это недемократично, это несвобода, верните людям их чертову свободу», — заявил он 29 апреля.

Кроме того, Маск посетовал, что Tesla не может возобновить свое производство в Калифорнии из-за ограничений, и назвал ситуацию с пандемией «серьезным риском» для бизнеса.

С 11 апреля на территории всей страны из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено более 1 млн случаев заражения COVID-19, из них скончались свыше 60 тыс. человек. Самая тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в штате Нью-Йорк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп объяснил высокое число зараженных COVID-19 в США
В США собака заразилась коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020