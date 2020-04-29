Трамп объяснил высокое число зараженных COVID-19 в США

США занимает первое место в мире по количеству зараженных коронавирусной инфекцией, потому что американские тесты на выявление вируса лучшие в мире. Об этом в среду, 29 апреля, заявил глава государства Дональд Трамп в своем Twitter.

«Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев!» — говорится в публикации.

21 апреля Трамп заявил, что американские ученые подошли к заключительному этапу разработки теста на выявление коронавирусной инфекции, который «произведет революцию» в медицинской диагностике.

18 апреля американский лидер высоко оценил проделанную работу по борьбе с распространением вируса. По его словам, благодаря этому от COVID-19 погибнет около 65 тыс. американцев, а не 200 тыс.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 29 апреля, число зараженных коронавирусом в США превысило один млн человек, число погибших составляет более 59 тыс. Всего в стране выздоровели более 142 тыс. человек.