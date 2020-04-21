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Трамп заявил о скором завершении работы над «революционным» тестом на коронавирус

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американские ученые подошли к заключительному этапу разработки теста на выявление коронавирусной инфекции, который «произведет революцию» в медицинской диагностике. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

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По его словам тест, который «всколыхнет всю индустрию» появится в ближайшие две недели или раньше.

«Вы увидите в следующие пару недель или раньше, думаю, тест, который произведет революцию во всей индустрии медицинских анализов», — цитирует Трампа ТАСС.

При этом американский лидер не привел никаких подробностей.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 780 тыс., умерли почти 42 тыс. человек.

16 апреля президент Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

Кроме того, американский лидер высоко оценил проделанную работу по борьбе с распространением вируса. По его словам, благодаря этому от COVID-19 погибнет около 65 тыс. американцев, а не 200 тыс.

17 апреля 29 штатов США начали снимать ограничения по COVID-19. Режим карантина смягчат регионы с благоприятной ситуацией, где небольшое число инфицированных — в основном это север и запад Америки. Штаты сами будут решать, как выходить из карантина, при этом рекомендации по социальному дистанцированию и вниманию к гигиене продолжают действовать.

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