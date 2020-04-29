Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с начала марта

На торгах Московской биржи вечером 29 апреля курс евро снизился до отметки 79,6 рубля. Это на 56 копеек меньше, чем во время предыдущих торгов. Единая европейская валюта стала стоить меньше 80 рублей впервые с начала марта.

Рубль вырос и по отношению к доллару. Сегодня его продавали по курсу 73,33 рубля, сообщает телеканал «360».

Максимальной отметки в последние недели курс евро достиг 18 марта — за него давали 88,32 рубля, сообщается на сайте kp.ru. В тот же день был зафиксирован и максимальный курс американской валюты — 80,87 рубля.

В последние месяцы валютный и нефтяной рынки лихорадит из-за пандемии коронавирусной инфекции. В среду рубль укрепился по отношению к основным валютам на фоне подорожания нефти. 29 марта стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:22 мск на лондонской бирже ICE.

Цены на нефть обрушились в начале марта на фоне сокращения спроса по всему миру. Причинами стали срыв сделки ОПЕК+ и пандемия коронавирус.

12 апреля страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. Российский министр энергетики Александр Новак тогда отмечал, что сделка поможет уберечь отрасль от катастрофы.

Как заявил 26 апреля министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб, организация стран — экспортеров нефти ожидает, что цена за баррель сырой нефти к середине этого года достигнет примерно $40.

29 апреля Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года, поскольку сокращение запасов в хранилищах должно произойти во втором полугодии текущего года. Однако ситуация на рынке прояснится в мае-июне, когда страны начнут восстанавливать экономики и отменять карантин.