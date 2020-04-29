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Новак заявил о сокращении Россией нефтедобычи на 10% в рамках ОПЕК+
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Новак заявил о сокращении Россией нефтедобычи на 10% в рамках ОПЕК+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство энергетики России прогнозирует снижение добычи нефти в стране по итогам этого года примерно на 10%, это приведет к сокращению прокачки по системе «Транснефти». Об этом заявил глава ведомства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики под руководством российского президента Владимира Путина в среду, 29 апреля.

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По словам министра, необходимо сохранить этот сегмент отрасли для быстрого восстановления добычи, когда мировая экономика начнет восстанавливаться.

Снижение объемов добычи этого сырья в рамках ОПЕК+, в частности, ощутимо повлияет на нефтесервисный сегмент. Падение заказов в нефтесервисной отрасли может составить 30-40% в связи с сокращением добычи, считает Новак.

«Можно констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25-30 млн баррелей в стуки относительно уровня прошлого года», — сказал глава Минэнерго.

В то же время Новак отметил, что министерство видит «зеленые ростки» восстановления спроса на нефть на фоне заявлений ряда стран об ослаблении карантинных мер.

По его словам, с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине того же месяца должен уменьшится. «Есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках, начиная со второго полугодия», — заключил министр.

Ранее в этот же день глава российского энергетического ведомства заявил, что, несмотря на более-менее сбалансированную ситуацию на рынке нефти на данный момент, май будет волатильным.

По словам Новака, нет договоренности, чтобы другие страны, не входящие в ОПЕК+, не повышали производство после того, как вырастет цена благодаря усилиям стран – членов альянса, по балансировке нефтяного рынка. Он отметил, что речь идет о государствах, которые занимают 46% рынка.

Министр считает, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года, поскольку сокращения запасов в хранилищах должно произойти во втором полугодии текущего года. Однако ситуация на рынке прояснится в мае-июне, когда страны начнут восстанавливать экономики и отменять карантин.

Цены на нефть рекордно упали в начале марта после того, как Россия и страны ОПЕК+ не договорились о сокращении нефтедобычи и не продлили соответствующее соглашение. Позже, 12 апреля, страны – члены альянса и другие нефтедобытчики договорились сократить добычу этого сырья на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. Новак отмечал, что сделка поможет уберечь отрасль от катастрофы.

Однако 20 апреля цена американскую нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Вслед за ней несколько дней наблюдались ценовые колебания у нефти Brent.

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