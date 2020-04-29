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Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa
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Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.

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В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса. При этом апрель может оказаться самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности, так как спрос уже упал с более чем 100 млн баррелей в сутки до 70-80 млн барр/с, то есть на 20–30 млн, указал Новак.

По его словам, спрос будет восстанавливаться уже с учетом активно внедряющихся в жизнь на фоне самоизоляции новых моделей коммуникации.

При этом транспортные издержки, которые понесли многие отрасли, оптимизируются.

Министр отметил, что ситуация на нефтяном рынке прояснится в мае-июне, когда многие страны начнут восстанавливать экономики и отказываться от карантина.

Новак подчеркнул, что быстро цены на сырье не сбалансируются. Стабилизации можно ждать к концу года, так как сокращения запасов в хранилищах ожидается уже во втором полугодии 2020 года.

«Но пока присутствует большая неопределенность: как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая и какой эффект она окажет, будут ли страны в полном объеме исполнять свои обязательства по сокращению», — указал он.

Цены на нефть рекордно рухнули в начале марта после того, как страны ОПЕК+ не смогли продлить соглашение о сокращении добычи.

12 апреля страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. Новак тогда отмечал, что сделка поможет уберечь отрасль от катастрофы.

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