Десятки нефтяных танкеров застряли у берегов США на неопределенный срок

28 танкеров скопились у берегов Калифорнии и встали на якорь на неопределенный срок, рассказал директор диспетчерской службы порта Южной Калифорнии капитан Ким Луттит.

По его словам, ряд танкеров покинет стоянку в течение пяти дней, а дата отбытия остальных пока неизвестна.

«Есть 20 танкеров, 14 из которых, как ожидается, останутся на неопределенный или продолжительный срок, но шесть танкеров должны уйти в течение следующих пяти дней», — цитирует Луттита «РИА Новости».

По словам капитана, всего на рейде в зоне его ответственности находится 28 судов. Ожидается прибытие еще пяти.

Причиной скопления стал переизбыток нефти: хранилища переполнены, и сгружать новое сырье некуда.

24 апреля сообщалось, что нефтяные танкеры Саудовской Аравии направились в США. При этом власти королевства изучают возможность их перенаправления, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти.