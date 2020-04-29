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Новак предрек продолжение волатильности нефтяного рынка в мае

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS
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Решение о скоординированном снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ доказало свою целесообразность, когда рынок наблюдал отрицательные котировки на нефть WTI, однако май также будет волатильным. Об этом в среду, 29 апреля, заявил министр энергетики России Александр Новак.

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По словам главы ведомства, страны – участницы ОПЕК+ рассматривали два варианта развития событий на нефтяном рынке. Первый — когда страны договариваются о координации действий, и второй — когда при снижении цен предложение также будет снижаться.

«Мы решили, что в условиях настолько существенного снижения спроса мир никогда не был, поэтому сегодня более эффективно и правильно для рынка действовать скоординировано, с тем чтобы повысить определенность и предсказуемость рынка», — рассказал Новак в интервью «Интерфаксу».

Недавние потрясения на нефтяном рынке, когда на рынке наблюдались отрицательные котировки на нефть WTI, по мнению министра, доказали эффективность согласованного подхода, а не рыночного снижения нефтедобычи. При этом он отметил, что, несмотря на более-менее сбалансированную ситуацию на данный момент, следующий месяц будет волатильным.

Новак также высказался о положении стран, не входящих в ОПЕК+, которые, по его словам, составляют 46% нефтяного рынка.

«И если страны, на которые приходится 46% добычи, взяли на себя сокращение в 10 млн баррелей в сутки, то я уверен, что у производителей 53% нефти тоже рыночным способом будет сокращение до 10 млн баррелей в сутки только из-за экономической конъюнктуры и снижения цен», — сказал он, добавив, что не входящие в ОПЕК+ страны не смогут быстро восстановить добычу нефти после роста цены на сырье. Исключение, при этом, составляют США.

Глава Минэнерго сообщил, что не существует договоренности, чтобы другие страны не повышали производство после того, как вырастет цена благодаря усилиям стран ОПЕК+ по балансировке рынка.

«Мы исходим из того, что будут последствия обычных рыночных колебаний. Идет снижение инвестиционной активности, добычи, это всё имеет цикличность и достаточно продолжительный характер. Если вы сегодня не вкладываете инвестиции, то это не значит, что завтра вы можете уже при росте цены сразу восстановить добычу», — подчеркнул министр.

Также он рассказал, что российская сторона находится в контакте с американской по вопросам «формализации их снижения нефтедобычи».

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Вслед за WTI в течение нескольких дней наблюдались ценовые колебания у нефти Brent.

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