Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16.22 мск среды, 29 апреля, на лондонской бирже ICE.

Однако уже в 16:25 баррель этой нефти торговался на уровне $22,81 за баррель.

В свою очередь июньские фьючерсы на WTI продавались по $15,45 за баррель, показав рост в 25,2% в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии.

На 16:03 мск среды баррель Brent с поставкой в июне находился на отметке в $22,05, а аналогичные фьючерсы WTI торговались на уровне $14,61 за баррель.

12 апреля страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. Российский министр энергетики Александр Новак тогда отмечал, что сделка поможет уберечь отрасль от катастрофы.

Как заявил 26 апреля министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб, организация стран — экспортеров нефти ожидает, что цена за баррель сырой нефти к середине этого года достигнет примерно $40.

Позже 29 апреля Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года, поскольку сокращения запасов в хранилищах должно произойти во втором полугодии текущего года. Однако ситуация на рынке прояснится в мае-июне, когда страны начнут восстанавливать экономики и отменять карантин.