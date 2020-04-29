В «Белнефтехиме» сообщили о закупке первой партии нефти у Saudi Aramco

Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской компании Saudi Aramco, прибытие танкера запланировано в порт Литвы, Клайпеду, 11 мая. Об этом заявил 29 апреля журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Это первая партия аравийской нефти, ее объем составляет 80 тыс. т», — приводит его слова «Интерфакс – Запад».

Тищенко не исключил, что в дальнейшем возможно заключение новых сделок с Saudi Aramco. Он отметил, что поставки саудовской нефти могут продолжиться, все зависит от «ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке».

В середине февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск работает на вопросом покупки нефти у Саудовской Аравии, а также у США и ОАЭ.

Лукашенко анонсировал поставки нефти по балтийскому направлению через польский Гданьск по одной из ниток нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме. В том же месяце Белоруссия утвердила тарифы на прокачку нефти по этому трубопроводу от польского пункта Адамова Застава до Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Также белорусский лидер предлагал лидерам стран Прибалтики купить у них нефть, закачать через Литву или Латвию, а затем переработать и обеспечить весь регион.

Однако в начале марта президент Белоруссии пообещал продолжить покупать нефть как у России, так и у других поставщиков. 28 апреля сообщалось, что за месяц Белоруссия получила 1,56 млн тонн российской нефти, пишет «Газета.ру».

Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году из-за разногласий по ценам. В связи с этим Россия приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. Позже Лукашенко заявил, что готов приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.