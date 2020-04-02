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Белоруссия запланировала купить 2 млн т нефти из РФ в апреле

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Фото: ТАСС/Виктор Толочко
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Республика Беларусь рассчитывает купить 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель в апреле. Об этом в четверг, 2 апреля, рассказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

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Как передает агентство БелТА, «Белнефтехим» в четверг закончит переговоры с компаниями РФ о поставках на апрель. Поставки будут проходить без премий, отметил Румас.

«Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством», — сказал глава белорусского кабмина. Результатом позиции станет цена, по которой в апреле будет покупаться нефть из РФ, около $4, добавил он.

21 марта президент Белоруссии Александр Лукашено заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. «Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — заявил белорусский лидер.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

3 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками. В то же время он добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

9 марта цены на нефть обвалились на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Договор предполагал сокращение добычи нефти. При этом Саудовская Аравия уже объявила о планах увеличить добычу.

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