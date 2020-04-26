В ОПЕК спрогнозировали рост цен на нефть до $40

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена за баррель сырой нефти к середине 2020 года составит около $40. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

Он отметил, что такой прогноз связан с несколькими аспектами. Во-первых, сокращение объема добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Во-вторых, оживление экономик стран, которые пройдут пандемию коронавируса и начнут восстанавливаться.

«Мировая экономика не останется такой парализованной. Например, Китай потребляет 11 млн баррелей в день, и восстановление в этой стране реально. Транспорт снова набирает обороты, и это повлечет за собой мировой спрос», — приводит сайт TSA слова Аркаба.

Кроме того, Аркаб процитировал отчет Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется возвращение к норме в $35–37 за баррель уже с мая.

Ранее в этот же день свой прогноз по стоимости нефти представил министр энергетики России Александр Новак. Он убежден, что мировая экономика будет расти и цены на углеводороды пойдут вверх во втором полугодии.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений.

Вслед за WTI котировки Brent временно тоже ушли вниз и даже впервые с 11 декабря 1999 года цена опустилась ниже $16 за баррель. Позже марке удалось отыграть эти потери, и торги на Лондонской бирже ICE по состоянию на 24 апреля закрылись с показателем в $21,8 за баррель.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.