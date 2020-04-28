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СК проверит информацию СМИ о лишенных выплат медиках в Хакасии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что в Хакасии некоторые работающие в условиях пандемии медики не получили положенные им выплаты. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил СК России.

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Как говорится на сайте ведомства, в эфире одного из телеканалов журналисты рассказали, что выделенные из федерального бюджета дополнительные средства для работающих с COVID-19 медиков так и не дошли до некоторых получателей в Хакасии.

«По словам корреспондентов, медики из города Абакана не получили положенные выплаты», — уточнили в следственном ведомстве.

Накануне в Минздраве сообщили, что все регионы страны уже получили деньги для стимулирующих выплат медикам. Начать их в настоящий момент могут 28 регионов, от остальных ведомство ждет подписания необходимых документов.

Коронавирус в России

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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