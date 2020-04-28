Киргизия не будет проводить торжества в День Победы из-за COVID-19

Киргизия не сможет провести торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков 28 апреля.

«Из-за сложившейся ситуации мы не сможем 9 мая провести массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — приводит слова Жээнбекова его сайт.

Он заверил, что несмотря на отмену празднований, ветеранам войны и труженикам тыла «будет уделено особое внимание», а СМИ широко осветят «проекты, посвященные Великой Победе».

Также он предложил провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. С аналогичной инициативой выступил минкульт Киргизии, призвав граждан «выйти на шествие в онлайн формате и воочию увидеть, как выглядели фронтовики, тем самым доказав, что они действительно бессмертны — в нашей памяти», говорится на странице ведомства в Facebook.

Ранее о переносе торжеств объявили Казахстан, Молдавия, Великобритания и Германия. Россия также отложила подготовку к параду. При этом глава государства Владимир Путин заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но позднее.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 28 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3 млн человек, скончались 211 тыс. человек.