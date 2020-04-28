Прямой эфир
Сюжет:

Киргизия не будет проводить торжества в День Победы из-за COVID-19

0
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киргизия не сможет провести торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков 28 апреля.

Главное — Победа: парад может пройти летом или в начале осени
Ветераны поддержали решение властей и считают, что мероприятие можно организовать в июне или даже в сентябре

«Из-за сложившейся ситуации мы не сможем 9 мая провести массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — приводит слова Жээнбекова его сайт.

Он заверил, что несмотря на отмену празднований, ветеранам войны и труженикам тыла «будет уделено особое внимание», а СМИ широко осветят «проекты, посвященные Великой Победе».

Также он предложил провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. С аналогичной инициативой выступил минкульт Киргизии, призвав граждан «выйти на шествие в онлайн формате и воочию увидеть, как выглядели фронтовики, тем самым доказав, что они действительно бессмертны — в нашей памяти», говорится на странице ведомства в Facebook.

Ранее о переносе торжеств объявили Казахстан, Молдавия, Великобритания и Германия. Россия также отложила подготовку к параду. При этом глава государства Владимир Путин заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но позднее.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 28 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3 млн человек, скончались 211 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиация ЗВО пролетит над 12 городами в честь Дня Победы
В Черном море нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020