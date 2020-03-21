Британия отменила ряд мероприятий в честь 75-летия окончания Второй мировой

Масштаб запланированных в Великобритании памятных мероприятий в честь 75-летия окончания Второй мировой войны будет изменен. Шествие ветеранов в Лондоне уже отменено, заявили 20 марта в британском правительстве.

Власти объяснили, что из-за распространения коронавируса будет отменен ряд мероприятий по всей стране. В том числе шествие ветеранов в Лондоне и празднования у Сент-Джеймсского дворца.

Решение принято для снижения риска распространения коронавируса.

При этом новый план предоставит британцам возможность отдать дань уважения ветеранам, пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что с учетом нынешних беспрецедентных обстоятельств общественность поймет, почему мы приняли это непростое решение, и надеюсь, что вместе с нами 8 мая выразит благодарность поколению, которому мы столь многим обязаны», - добавил министр цифровых технологий и культурыБритании Оливер Дауден.

К 21 марта в Великобритании выявлены почти 4 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 177 человек.

19 марта главная церемония по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, которая должна была состояться в Берлине 8 мая, была также отменена из-за пандемии коронавируса.