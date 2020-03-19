«Уралвагонзавод» готовят технику к параду Победы

На «Уралвагонзаводе» готовят технику к параду на 9 мая. В машинах меняют детали, где-то нужен косметический ремонт. Среди новинок в этом году танк Т-90М «Прорыв». В параде впервые примут участие 50 образцов этой машины. Всего 9 мая зрители увидят 225 единиц вооружения.