Молдавия объявила о переносе празднований Дня Победы из-за COVID-19

Президент Молдавии Игорь Додон объявил о переносе в стране торжеств в честь Дня Победы из-за пандемии коронавируса. Решение было принято на заседании по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 15 апреля.

«Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как то: марш Победы — «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, — переносятся на 24 августа, на день освобождения Молдовы от фашистской оккупации», — написал молдавский лидер на своей странице в Facebook.

При этом другие запланированные к 9 Мая акции будут осуществлены. Так, мемориальные комплексы будут отреставрированы, на воинских кладбищах наведут порядок, ветеранов навестят на дому, а 9 мая власти возложат венки к монументам.

Молдавия стала не первой страной, которая вынужденно отменила ряд мероприятий по случаю Победы из-за эпидемиологической обстановки.

Аналогичное решение в марте приняла Великобритания — правительство отменило шествие ветеранов в Лондоне и празднования у Сент-Джеймсского дворца, а также Германия — впервые в истории в Берлине не состоится главная церемония в честь окончания войны.

Военный парад также отменили в Казахстане — наряду с другими мероприятиями, приуроченными к Наурызу (Новому году по восточному календарю).

Россия, в свою очередь, пока не намерена принимать подобные меры. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение будет зависеть от дальнейшего развития с коронавирусом, но празднования обязательно состоятся. В то же время рассматривается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 15 апреля, всего в мире подтверждено свыше 2 млн случаев заболевания, скончались 126 тыс. человек.