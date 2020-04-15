Прямой эфир

Песков не стал комментировать перенос даты окончания Второй мировой войны

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля отказался комментировать решение Госдумы о переносе даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.

Укрощение неприступного: 75 лет назад Красная армия взяла Кенигсберг
Наиболее укрепленный город Балтики пал всего за четыре дня

«Я уверен, что депутаты Госдумы, которые принимали [закон], смогут прокомментировать это решение», — сказал он.

Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у президента какая-либо позиция по этому вопросу, и посоветовал обратиться в Госдуму.

Накануне депутаты Госдумы приняли закон о переносе Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Им же было установлено, что 3 сентября является Днем всенародного торжества.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года, когда официальные представители правительства Японии подписали акт о капитуляции, после чего завершились боевые действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США отложили поездку ветеранов в РФ на мероприятия ко Дню Победы
Песков ответил на вопрос о праздновании 9 Мая в условиях эпидемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020