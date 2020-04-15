Песков не стал комментировать перенос даты окончания Второй мировой войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля отказался комментировать решение Госдумы о переносе даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.

«Я уверен, что депутаты Госдумы, которые принимали [закон], смогут прокомментировать это решение», — сказал он.

Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у президента какая-либо позиция по этому вопросу, и посоветовал обратиться в Госдуму.

Накануне депутаты Госдумы приняли закон о переносе Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Им же было установлено, что 3 сентября является Днем всенародного торжества.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года, когда официальные представители правительства Японии подписали акт о капитуляции, после чего завершились боевые действия.