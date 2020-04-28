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Минздрав назвал группы обязательной госпитализации при COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне старше 65 лет, беременные женщины и дети до 3-х лет должны обязательно ложиться в больницу при обнаружении у них COVID-19. Об этом говорится в шестой версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению нового типа коронавируса, опубликованной Минздравом во вторник, 28 апреля.

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Также обязательно должны быть госпитализированы все заболевшие, живущие вместе с лицами из групп риска.

При этом в стационарном лечении нуждаются и имеющие хронические заболевания беременные женщины, лица старше 65 лет и дети до 18 лет с признаками ОРВИ.

Ведомство также обозначило особые группы пациентов. Среди них граждане, страдающие следующими болезнями: артериальная гипертензия, гиперлипедимия, острый коронарный синдром и сахарный диабет.

В этом же документе отражен расширенный список возможных лекарств для борьбы с инфекцией у взрослых. Так, в перечень медикаментов вошли не девять, а 13 препаратов. Среди них: хлорохин, гидроксихлорохин, ремдесивир и прочие.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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