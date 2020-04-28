ГП признала фейком статью о платном лечении некоторых больных COVID-19

Генеральная прокуратура России признала ложной статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба надзорного органа.

На сайте одного из интернет-изданий появилась статья под заголовком «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой». По утверждению автора, фонд оплачивает медицинские услуги для пациентов с коронавирусом и пневмонией, только если они доставляются в медучреждения бригадами скорой и неотложной медицинской помощи.С материалом ознакомились более 63 тыс. пользователей.

«Вышеуказанная информация содержит недостоверные сведения, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медицинских служб, а также к нарушениям общественного порядка и безопасности», — отметили в Генпрокуратуре.

В связи с этим надзорный орган потребовал ограничить доступ к данному информационному ресурсу.

По данным департамента здравоохранения Москвы, любой житель города имеет право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. При этом в случае появления симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус гражданам предоставлена возможность, в том числе, обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник. Если обследование выявит необходимость госпитализации пациента, скорая помощь незамедлительно доставит больного в стационар. Если госпитализация не требуется, то пациент получит все необходимые лекарства и рекомендации и медработники будут осуществлять контроль над его лечением в амбулаторных условиях.

Ранее, 21 апреля, Генпрокуратура потребовала заблокировать поддельный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который использовался мошенниками для сбора «штрафов» за нарушение самоизоляции.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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