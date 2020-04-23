Генпрокуратура потребовала заблокировать фейк об избирательности коронавируса

Генеральная прокуратура России потребовала закрыть доступ к размещенным в интернете материалам, где утверждается, что коронавирус поражает только людей определенной национальности. Соответствующие записи обнаружены на видеосервисе YouTube и в соцсети «ВКонтакте», сообщила пресс-служба ведомства.

Ролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие» содержит утверждение, что коронавирус — это якобы «болезнь Фейгельсона-Якобсона», существование которой скрывается. Она поражает только людей определенных национальностей, говорится в сообщении. Кроме того, обнаружен ролик, автор которого заявляет, что под видом борьбы с коронавирусом проводится массовое изъятие органов у здоровых людей для последующей продажи трансплантологам.

Прокуратура Москвы установила, что эта информация не соответствует действительности и угрожает жизни и безопасности граждан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Результаты их рассмотрения поставлены на контроль в прокуратуре столицы.

Также в комментариях к посту о штрафах за нарушения карантина в Пензе обнаружен призыв к физическому уничтожению нарушителей. Эксперты признали, что это «высказывание побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к группе лиц, не соблюдающих карантин», и оно относится к экстремистским.

Кроме того, в соцсети обнаружена видеозапись, на которой мужчина, одетый в форму работника службы скорой медицинской помощи, сообщает о том, что в Новгородской областной инфекционной больнице не приняли пациента с симптомами, характерными для больных коронавирусной инфекцией, поскольку в учреждении отсутствовала возможность подачи кислорода. Мужчина заявлял, что больного направили в другую больницу, не специализирующуюся на лечении таких больных. Проверка показала, что в больнице имеется нужное оборудование, а пациента отправили в другое учреждение, поскольку у него не подтвердился коронавирус.

Прокуратура потребовала закрыть доступ к упомянутым материалам.

22 апреля Генпрокуратура потребовала заблокировать материалы о многоразовых медицинских масках из ткани с ионами меди, которая якобы убивает коронавирус и другие опасные вирусы.