Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации об убивающей коронавирус маске

Генеральная прокуратура России требует заблокировать размещенные в интернете материалы о продаже многоразовых масок, якобы убивающих возбудители болезней, включая коронавирус. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов в среду, 22 апреля.

Информация о маске, сделанной из некой «медной ткани», появилась на одном из сайтов. В описании говорится, что ионы меди «быстро убивают такие вирусы, как: Зика, Эбола, коронавирус и другие виды чрезвычайно опасных вирусов», передает «Интерфакс».

По информации столичного депздрава, эффективность таких масок не подтверждена результатами испытаний, отметил Иванов. Распространение недостоверных сведений чревато ростом заболеваемости и создает угрозу.

Также прокуроры обнаружили в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщения о ситуации в одной из больниц Твери. В постах утверждается, что пациентам инфекционного отделения не выдают маски, люди с подозрением на коронавирус содержатся вместе с другими пациентами, а одноразовая посуда используется многократно. Региональное управление Роспотребнадзора сообшило, что данная информация не соответствует действительности.

Генпрокуратура обратилась в Роспотребнадзор с требованием ограничить доступ к этим материалам.

20 апреля Следственный комитет возбудил дело за фейк о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время. Согласно информации столичного департамента труда и соцзащиты, данный центр предназначен для оказания помощи людям, нуждающимся в изоляции, — здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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