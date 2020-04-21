Призывавшего к митингам во Владикавказе певца оштрафовали на 75 тыс. рублей

Суд оштрафовал призывавшего к митингам во Владикавказе певца Вадима Чельдиева за злоупотребление свободой массовой информации и распространение фейков о коронавирусе. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии, отмечает «РИА Новости».

Сумма административного штрафа составляет 75 тыс. рублей, постановление вынес Промышленный суд Владикавказа.

Отягощающим обстоятельством было признано распространение певцом фейков в условиях продолжающейся эпидемии COVID-19. Заседание проходило в режиме видеосвязи с СИЗО Пятигорска, где находится в настоящее время Чельдиев.

20 апреля Ленинский суд Владикавказа арестовал Чельдиева на два месяца за призывы к массовым акциям и распространение фейков о коронавирусе. По версии следствия, 6 апреля 38-летний владикавказец распространил в социальных сетях две видеозаписи, в которых поставил под сомнение меры, принимаемые правительством республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне главный врач Республиканской клинической больницы Астан Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе создали мощный очаг распространения коронавируса. В толпе не было людей в масках, дистанция не соблюдалась и вся толпа может быть контактной, отметил специалист.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах, погибли 456 пациентов, выздоровели 3873 человека.

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