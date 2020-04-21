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Врач назвал незаконный митинг в Северной Осетии «очагом разноса COVID-19»

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Фото: ТАСС/Ольга Смольская
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Мощный очаг распространения коронавируса создали собравшиеся на митинг во Владикавказе люди. Об этом сообщил главный врач Республиканской клинической больницы Астан Митциев.

«В этой толпе никакие дистанции не были соблюдены, никто не был в масках, и достаточно всего одного зараженного человека — и вся толпа уже будет контактная», — цитирует обращение врача, которое распространила пресс-служба главы и правительства республики, «РИА Новости».

В обращении к жителям республики Митциев назвал произошедшее «катастрофой республиканского масштаба» и «очагом разноса коронавирусной инфекции».

По данным портала стопкороновирус.рф, число заболевших в Северной Осетии на 20 апреля составляет 145 человек, восемь человек выздоровели, двое скончались.

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