Еще 29 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 29 человек, зараженных коронавирусом, скончались в Москве в понедельник, 20 апреля. Среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«У 31-летнего пациента установлен диагноз «Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит», — сообщили в штабе. Среди

Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 233 пациента с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом.

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