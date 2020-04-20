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Еще 29 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще 29 человек, зараженных коронавирусом, скончались в Москве в понедельник, 20 апреля. Среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«У 31-летнего пациента установлен диагноз «Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит», — сообщили в штабе. Среди

Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 233 пациента с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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