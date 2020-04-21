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Во Владикавказе арестован призывавший к массовым акциям местный житель

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Фото: ТАСС/Ольга Смольская
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Житель Владикавказа Вадим Чельдиев, которого подозревают в распространении фейковой информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, заключен под стражу сроком на два месяца. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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«Ленинский суд Владикавказа 20 апреля 2020 года удовлетворил ходатайство Следственного управления СК РФ по Северной Осетии об избрании в отношении Вадима Чельдиева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

В пресс-службе отметили, что данное ходатайство было основано на ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). При избрании меры пресечения также учитывались противоправные действия Чельдиева по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По версии следствия, 6 апреля 38-летний владикавказец распространил в социальных сетях две видеозаписи, в которых он ставит под сомнение меры, принимаемые правительством республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также на видеозаписях правонарушитель призывал граждан к несоблюдению режима самоизоляции и пытался сформировать общественное мнение об отсутствии угрозы жизни и здоровью.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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