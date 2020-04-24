ГП потребовала ограничить доступ к сайтам американской НПО Project Harmony

Генеральная прокуратура Россия потребовала ограничить доступ к публикациям и сайтам американской неправительственной организации Project Harmony, признанной нежелательной в РФ. Об этом сообщили в пятницу, 24 апреля, в пресс-службе надзорного ведомства.

Требование надзорного органа направлено в Роскомнадзор. Ведомство ограничит доступ к информационным материалам Project Harmony на других интернет-сайтах либо в социальных сетях в установленном порядке, сообщает ТАСС.

22 апреля Project Harmony Inc. (PH International), финансирующую автономную некоммерческую организацию «Центр развития социальных инициатив «Проектория», признали нежелательной в России. Ее деятельность угрожает «основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», установили в Генпрокуратуре.

Установлено, что «Проектория», получив деньги из-за границы и участвуя в российской политической деятельности, не подала заявление в Минюст о включении в реестр НКО, выполняющих функции иноагента в России.

После этого прокуратура Москвы внесла в адрес центра представление, а Минюст включил его в указанный реестр.