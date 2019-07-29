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Минюст внес «Атлантический совет» в список нежелательных организаций

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Министерство юстиции России включило американскую неправительственную организацию «Атлантический совет» (Atlantic Council of the United States) в перечень нежелательных на территории страны, говорится на сайте ведомства 29 июля.

«Организация включена в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Согласно закону, организация не сможет продолжать деятельность на территории РФ, а также создавать структурные подразделения, распространять информацию, проводить денежные и прочие операции.

25 июля Генпрокуратура признала деятельность иностранной организации нежелательной в России, признав ее активность представляющей «угрозу основам конституционного строя и безопасности страны».

18 июля эксперты «Атлантического совета» изучили настроения стран Центральной Европы в отношении России и США и выявили «тревожную тенденцию», которая якобы связана с некой «российской дезинформацией».

«Атлантический совет» — это американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора. Совет является членом Ассоциации Атлантического договора, пост его председателя занимает посол США в России Джон Хантсман.

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