Прямой эфир

Генпрокуратура признала Project Harmony нежелательной в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неправительственная американская организация Project Harmony Inc. (PH International), которая финансирует автономную некоммерческую организацию «Центр развития социальных инициатив «Проектория», признана нежелательной в России. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ на своем сайте в среду, 22 апреля.

Решение приняли по результатам изучения материалов в отношении PH International.

Жесткая реакция: от Генпрокуратуры ждут наведения правового порядка
Президент поручил Юрию Чайке обеспечить защиту предпринимателей и отслеживать злоупотребления в сфере трудовых и социальных отношений

В сообщении говорится, что деятельность Project Harmony угрожает «основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — отметили в Генпрокуратуре.

Установлено, что [центр] «Проектория», получив деньги из-за границы и участвуя в российской политической деятельности, не подал заявление в Минюст о включении в реестр НКО, выполняющих функции иноагента в России. В связи с этим прокуратура Москвы внесла в адрес центра представление, а Минюст включил его в указанный реестр.

По данным ТАСС, существует известная компания со схожим названием, которая организовывала образовательные форумы.

Ранее, 8 апреля, Генпрокуратура России признала нежелательной американскую неправительственную организацию «Джеймстаунский фонд». Прокуратура указала на повышенное внимание организации к регионам Северного Кавказа и целенаправленное продвижение идеи изменения территориального устройства России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гепрокуратура признала «Джеймстаунский фонд» США нежелательной организацией
Минюст внес «Атлантический совет» в список нежелательных организаций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020