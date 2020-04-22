Генпрокуратура признала Project Harmony нежелательной в России

Неправительственная американская организация Project Harmony Inc. (PH International), которая финансирует автономную некоммерческую организацию «Центр развития социальных инициатив «Проектория», признана нежелательной в России. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ на своем сайте в среду, 22 апреля.

Решение приняли по результатам изучения материалов в отношении PH International.

В сообщении говорится, что деятельность Project Harmony угрожает «основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — отметили в Генпрокуратуре.

Установлено, что [центр] «Проектория», получив деньги из-за границы и участвуя в российской политической деятельности, не подал заявление в Минюст о включении в реестр НКО, выполняющих функции иноагента в России. В связи с этим прокуратура Москвы внесла в адрес центра представление, а Минюст включил его в указанный реестр.

По данным ТАСС, существует известная компания со схожим названием, которая организовывала образовательные форумы.

Ранее, 8 апреля, Генпрокуратура России признала нежелательной американскую неправительственную организацию «Джеймстаунский фонд». Прокуратура указала на повышенное внимание организации к регионам Северного Кавказа и целенаправленное продвижение идеи изменения территориального устройства России.