Имидж всё: бизнес и власти не спешат отказываться от пиара из-за кризиса

В разгар пандемии COVID-19 и экономического кризиса ряд госструктур и корпораций решили не отказываться от рекламы . Как выяснили «Известия», проанализировав объявления о госзакупках за апрель, в числе разместивших тендеры оказались Федеральное агентство водных ресурсов, Россельхозбанк, холдинг «Вертолеты России», Агентство инноваций Москвы, региональные власти Алтайского края и Ростовской области и др. Некоторые уже сняли заявки, другие сообщили «Известиям», что могут скорректировать закупки, но оперативно на меняющуюся ситуацию в экономике отреагировали немногие. Эксперты считают, что сейчас разумнее отказаться от миллионных трат и не раздражать население.

Экология во время эпидемии

Одной из самых дорогих госзакупок в апреле стал тендер Федерального агентства водных ресурсов. По информации «Известий», на свое информационное сопровождение и освещение деятельности ведомство намерено потратить 145 млн рублей . Согласно техзаданию, в течение трех лет, начиная с этого года, агентство намерено проводить брифинги, пресс-конференции, семинары, интернет-конференции, дискуссии, презентации, пресс-туры и проч. В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что это плановая закупка.

« Зачастую граждане и организации не знают о том, как влияет производимое ими загрязнение на окружающую среду . Отходы сельского хозяйства и животноводства, медицинские отходы, плохо очищенные стоки образуют диффузное загрязнение водоемов, питьевых источников. Такая деятельность происходит в том числе в связи с недостаточной информированностью населения о состоянии окружающих нас водных объектов», — говорится в ответе.

На вопрос «Известий», может ли закупка быть отменена из-за экономического кризиса, в ведомстве ответили, что там готовы к корректировке плана.

Серьезно намерен потратиться и Калининградский янтарный комбинат. 22 апреля предприятие разместило госзакупку на рекламу на 85 млн рублей. Речь идет о том, чтобы стать титульным спонсором футбольного клуба «Балтика». Как поясняется в документах, предприятие получает право на размещение своего логотипа на форме футболистов, в печатной продукции клуба, рекламных роликах и другой информационной продукции. На вопросы о том, уместны ли такие затраты в период пандемии и будут ли они пересмотрены, в пресс-службе комбината оперативно не ответили.

р1 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На 10 млн рублей тендер о размещении своей рекламы на международном театральном фестивале «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна» объявил холдинг «Вертолеты России». В техзадании закупки говорится, что мероприятие запланировано с 1 по 5 июля, предприятие должно упоминаться в интервью, соцсетях, региональных СМИ и на билетах. Впрочем, как пояснили «Известиям» в пресс-службе «Вертолетов России», совсем необязательно, что эти деньги будут потрачены.

«Холдинг «Вертолеты России» традиционно выступает партнером фестиваля «Толстой». Компания планировала поддержать его в 2020 году до начала пандемии. Однако с учетом текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, решение об оказании спонсорской поддержки, в том числе и по ее объему, будет принято в зависимости от решения организаторов по времени и формату проведения мероприятия и оговорено в спонсорском договоре . Факт проведения закупки не обязывает холдинг осуществлять финансирование», — говорится в ответе пресс-службы «Известиям».

Больше всего размещений тендеров о рекламных планах у Россельхозбанка. Хотя они не такие затратные, несмотря на кризис, от продвижения не хотят отказываться во многих регионах . В частности, на пиар-продукцию 2,16 млн рублей намерено потратить отделение банка в Орловской области, 1 млн — в Пермском крае, 860 тыс. — в Новгородской области, 500 тыс. — в Удмуртии, 400 тыс. — в Самарской области, 225 тыс. рублей — на Алтае и в ряде других субъектов. На просьбу «Известий» прокомментировать затраты и вероятность изменения политики в отношении этих расходов в Россельхозбанке не ответили.

Не забывают о пиаре и региональные власти. Несмотря на то что решение о проведении единого дня голосования и об организации губернаторских выборов еще не принято, избирком Ростовской области уже начал активную подготовку к мероприятию . Согласно данным сайта госзакупок, 19,9 млн рублей в регионе потратят на наружную рекламу по избирательной кампании главы субъекта. «Известия» направили запрос в избирком и пресс-службу губернатора.

р2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За размещение сюжетов о своей деятельности на ГТРК «Алтай» 10 млн рублей готовы отдать власти Алтайского края. Госзакупку разместили 17 апреля. Будет ли она отменена в условиях экономического кризиса, в пресс-службе губернатора оперативно не прокомментировали.

Без ответов остались запросы «Известий» в Агентство инноваций Москвы, которое намерено потратить на контекстную рекламу 2,3 млн рублей, в Мособлгаз, решивший на 2,87 млн изготовить видеоролики «Мособлгаз — с благодарностью за Великую Победу!» и «Мособлгаз — тепло большой семьи», а также властям Республики Башкортостан — по поводу производства и размещения рекламы республиканского конноспортивного турнира «Терра Башкирия» на 6,2 млн рублей.

Власти Московской области оперативнее отреагировали на изменение экономической ситуации. 13 апреля они разместили тендер на 11,8 млн рублей на рекламу о туристическом потенциале субъекта, однако 21 апреля госзакупка была отменена. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе губернатора Московской области, решение принято в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению COVID-19.

Не раздражать людей

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв полагает, что эти затраты можно сравнить с пиром во время чумы.

— Очевидно, что сейчас время продемонстрировать скромность, умеренность и готовность затянуть пояса . Особенно в тех вещах, которые нельзя назвать остро необходимыми, — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, причиной проведения таких закупок может быть и недомыслие, но на это должно обратить внимание вышестоящее руководство.

Пандемия — вызов для федеральных ведомств, властей регионов и государственных корпораций еще и в смысле сдерживания расходов, отметил в разговоре с «Известиями» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

р3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Требование адекватности, социальной ответственности, разумной достаточности расходов со стороны населения растет. Логично предполагать, что в сложившихся условиях этот запрос граждан должен быть услышан . На мой взгляд, правительству надо ясно определить, какие расходы необходимы, а какие — могут быть заморожены до лучших времен или сокращены, — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что адекватные плановые расходы ведомств, корпораций и властей регионов, в том числе на коммуникационные цели, конечно, должны осуществляться.