Песков назвал единственный способ решения конфликта в Ливии

Единственный возможный вариант урегулирования в Ливии — это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта, заявил во вторник, 28 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Москве по-прежнему убеждены, что единственное возможное урегулирование в Ливии может быть на рельсах, скажем так, политико-дипломатического общения, между всеми конфликтующими сторонами в первую очередь», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что российская сторона продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского конфликта и не видит других способов урегулирования.

Ранее в этот же день главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным, пишет «Газета.ру». Он сказал, что граждане Ливии откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании Правительства национального согласия (ПНС).

Соглашение о перемирии глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и представитель ливийского парламента на востоке страны Халед Мишри подписали по итогам переговоров в Москве 13 января. Хафтар попросил время для принятия решения до утра 14 января, но на следующий день СМИ сообщили, что он уехал.

В ночь на 3 марта аэропорт Митига был в очередной раз обстрелян и получил серьезные повреждения. Одновременно силы Хафтара возобновили продвижение в пригородах Триполи.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 марта главнокомандующий ЛНА выразил готовность подписать соглашение о прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране фактически воцарилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от столицы и сотрудничают с ЛНА Хафтара.