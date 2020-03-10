На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о прекращении огня, заявили в Елисейском дворце.

Французский лидер также заявил о поддержке ЛНА и о признании ее ключевой роли в борьбе с терроризмом. В ходе встречи Хафтара с французским лидером речь зашла и о военной интервенции Турции, и о борьбе с усугублением распространения террористических ячеек в Северной Африке, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Также Хафтар встретился с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

В рамках переговоров обсуждались вопросы о структуре нового Президентского Совета, в который входили бы три или пять членов, включая представителя Мисураты. Помимо этого, обсуждались структура и кандидатуры нового правительства страны в целом и вопросы аннулирования договоров о морских шельфах.

В ночь на 3 марта главная военная база Анкары в Ливии — аэропорт Митига — была вновь обстреляна и получила серьезные повреждения. Одновременно силы фельдмаршала Халифы Хафтара возобновили продвижение в пригородах столицы. Эксперты считают, что у турецкой стороны не хватает ресурсов, чтобы эффективно поддерживать своих союзников в Триполи.

26 февраля, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что спецпосланник ООН по Ливии передал российской стороне проект соглашения между председателем ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии воцарилось двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство Сарраджа. Власти восточной части государства действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.