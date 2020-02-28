В ООН заявили о возможном срыве перемирия в Ливии

Ситуация в Ливии за последние два дня говорит о возможном полном срыве перемирия. Такое заявление сделал специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ливии Гассан Саламе на пресс-конференции в пятницу, 28 февраля.

«За последние сутки в стране произошло очень серьезное нарушение перемирия. В действительности это мог быть почти полный срыв перемирия, с обстрелом многих районов. По аэропорту Триполи были нанесены удары в 7 утра», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Саламе, в пятницу было обстреляно несколько районов Триполи. Вечером 27 февраля во время одного из обстрелов погибла целая семья из пяти человек.

Спецпредставитель генсека ООН по Ливии добавил, что ни один из треков не может продвигаться вперед во время выстрелов. «Поэтому мы вновь призываем к соблюдению перемирия, которое было согласовано обеими сторонами 12 января. И мы настаиваем на продолжении работы трех треков, несмотря ни на что, — экономического, политического и военного», — сказал он.

В среду, 26 февраля, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что спецпосланник ООН по Ливии передал российской стороне проект соглашения между председателем ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Ранее, 13 января, Саррадж и представитель ливийского парламента на востоке страны Халед Мишри подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве. Хафтар попросил время для принятия решения до утра 14 января, но на следующий день СМИ сообщили, что он покинул российскую столицу.

На конференции по безопасности в Мюнхене 16 февраля представители дипломатических ведомств разных государств обсудили урегулирование военного конфликта в Ливии. В тот же день была подана идея об учреждении комитета по наблюдению за ситуацией в этой североафриканской стране и контролю выполнения меморандума берлинской конференции, прошедшей 19 января. Тогда в Берлине глава МИД России Сергей Лавров заявил о согласовании документа с рекомендациями по преодолению кризиса в Ливии.

Также на той берлинской конференции представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

Ранее, 20 января, дипломатический источник в Москве сообщил СМИ, что в Берлине командующий ЛНА отказался подписывать соглашение о перемирии, отключил телефон и, никого не предупредив, уехал.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии воцарилось двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство Сарраджа. Власти восточной части государства действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.