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В ЛНА сообщили о гибели семи турецких солдат в аэропорту Митига в Ливии

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Фото: REUTERS/Hani Amara
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По меньшей мере семь турецких солдат погибли во время обстрела Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара военной базы в районе международного аэропорта Митига в Триполи.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, ударам подвергся оперативный штаб турецких офицеров, отвечающих за управление беспилотниками. Он располагается на прилегающем к гражданской части Митига аэродроме.

Отмечается, что атака была проведена в ночь со среды, 26 февраля, на четверг, 27 февраля, спустя несколько часов после того, как ЛНА сбила на юге Триполи один из беспилотников, поставленных в Ливию Анкарой для поддержки формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

18 февраля ЛНА заявила об уничтожении турецкого судна с оружием и боеприпасами, которое прибыло в порт Триполи. В Турции эту информацию не подтвердили.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

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