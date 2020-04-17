К успеху не дошёл: почему Халифа Хафтар не смог удержать побережье Ливии

Ситуация на западе Ливии радикально изменилась за несколько дней. Подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось очистить от войск Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прибрежные районы страны, которые те совсем недавно захватили. Под угрозой оказался главный опорный пункт ЛНА в регионе — авиабаза Аль-Ватийя. Эксперты считают, что её потеря может поставить крест на надеждах фельдмаршала победить военным путём.

Из рук в руки

Источники, знакомые с обстановкой, рассказали «Известиями», что ЛНА потерпела крупнейшее поражение, и наступление её противников еще продолжается. Сейчас войска ПНС вышли на подступы к важнейшему стратегическому объекту Халифы Хафтара — авиабазе Аль-Ватийя. Подразделения Правительства национального согласия уже начали наносить по ней удары беспилотниками и обстреливать артиллерией.

Халифа на час_1 Фото: Global Look Press/Amru Salahuddien/XinHua

ПНС уже восстановило контроль над несколькими городами в прибрежной полосе (в их числе и Сабрата с населением 110 тыс. человек). Силы Ливийской национальной армии оставили населенные пункты без боя. Там уже начинается восстановление органов гражданской власти, которые лояльны правительству в Триполи. В результате этого наступления сил ПНС, получившего название «Мирная буря» (Peaceful storm), вновь открылся транспортный коридор от столицы страны до границы с Тунисом — по нему идут военные и гражданские грузы. В конце марта важная стратегическая артерия оказалась перерезанной в результате атак подразделений ЛНА.

Среди трофеев, захваченных у Ливийской национальной армии, ПНС продемонстрировало пять танков Т-55 и один Т-62, несколько единиц артиллерии, включая РСЗО «Град», а также десятки управляемых ракет, в числе которых современные «Метис-М» и «Корнет». Судя по фотографиям, вся бронетехника получила повреждения и, возможно, была не на ходу.

Правительство национального согласия утверждает, что в последних боях его частям удалось сбить два ударных беспилотника Wing Loong китайского производства и один Ми-35. ЛНА признала гибель вертолёта и экипажа. Силы ПНС во главе с Файезом Сараджем не уточняют, какими средствами ПВО это было сделано. Но, как ранее сообщали «Известия», 1 апреля один из таких дронов Хафтара был уничтожен зенитной ракетой большой дальности, выпущенной с турецкого фрегата. Боевые корабли этой страны постоянно патрулируют вдоль ливийского побережья.

Халифа на час_1 Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Халифа Хафтар недооценил противника и слишком растянул свои отряды, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Козырем фельдмаршала все предыдущие месяцы было господство в воздухе. Если Турция помогла Триполи закрыть воздушное пространство, то это могло лишить фельдмаршала преимущества и резко ослабить боевые возможности его отрядов, предположил эксперт.

— Все боевые действия в пустынных районах Ливии ведутся вокруг авиабаз, — рассказал Владислав Шурыгин. — Там нет линии фронта и удобных рубежей, где можно зацепиться. Проиграв битву за побережье, Хафтар вынужден откатиться туда, откуда начал — к своей авиабазе Аль-Ватийя. Потеряв этот стратегический объект, он не сможет снабжать по воздуху свою западную группировку и поддерживать её ударами авиации и беспилотников. Это поставит крест на его планах захватить побережье и обрушит там весь фронт. А после поражения на данном направлении под угрозой окажется и наступление ЛНА на столицу страны.

Столкновения на западе Ливии пока не снизили напряжения в боях за Триполи. Там по-прежнему продолжается сражение в районе Абу-Салим. По дороге к фронту в четверг на видео были зафиксированы дополнительные колонны с подкреплением для ЛНА. В районе столицы не прекращаются обмены артиллерийскими и ракетными ударами.

В бой отправляют новинки

По данным издания The New Arab, ОАЭ заключили сделку с Израилем на покупку неназванной модели зенитного ракетного комплекса. После подготовки персонала он будет передан войскам Хафтара. Новинка должна помочь частям ЛНА бороться с ударными беспилотниками турецкого производства. Появление этих дронов в больших количествах аналитики называют важным фактором успехов правительственных войск.





ЛНА заявила о 24-х сбитых за последний год беспилотниках противника, однако сумела предъявить обломки лишь около десяти тяжёлых дронов, уничтоженных в воздухе.

Накануне в ходе боёв на западе Ливии впервые стало известно об использовании другой новинки — дронов-камикадзе Warmate польского производства. Небольшой барражирующий боеприпас может находиться в воздухе до получаса, в течение которых расстреливать пехоту и уничтожать легкобронированную технику на расстоянии до 10 км. Пока не известно, какая из сторон его применила.

Без надежды на мир

После ряда военных успехов над войсками Халифы Хафтара представители ПНС изменили свою риторику. В интервью итальянским СМИ в среду 15 апреля премьер-министр Файез Сарадж заявил, что не намерен возобновлять мирные переговоры с ЛНА. В качестве причины он назвал не избирательные обстрелы столицы и гражданских объектов. По его словам, фельдмаршал также использовал пандемию нового коронавируса, чтобы начать атакующие действия.

Халифа на час_4 Фото: Global Look Press/Amru Salahuddien/Xinhua

Попытка крупномасштабного контрнаступления на волне успеха со стороны Сараджа была бы авантюрой, считает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— У него нет на это возможностей, — сказал он «Известиям». — Скорее, сейчас будет передышка, а дальше фельдмаршал вновь пойдёт в атаку. У него реальная сила. Дальнейшее — вопрос времени. Нынешние успехи Сараджа приводят лишь к эскалации и затягиванию кровавых стычек.

Тактическая победа в данной ситуации не играет никакой роли, а лишь оттягивает развязку, уверен эксперт.

— И чем дольше это будет тянуться, тем кровавее будет результат. Народ, какой бы он ни был слабый и разобщённый, интервентов не любит. А появление в Ливии турок и экстремистов из ИГ (организация запрещена в России) сразу увеличило популярность Хафтара, — заключил Владимир Анохин.

Между тем сейчас готовится видеоконференция лидеров пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН. На ней они должны призвать к прекращению на время пандемии всех военных конфликтов, включая ливийский. Предыдущее перемирие, объявленное на севере Африки из-за COVID-19 в конце марта, не продержалось и нескольких дней. Стороны обвинили друг друга в его несоблюдении и возобновили бои.