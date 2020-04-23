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Захарова заявила о несоблюдении перемирия в Ливии

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Обострение обстановки в Ливии свидетельствует о том, что подписанное в январе соглашение о перемирии не соблюдается. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Активизация боевых действий между силами, поддерживающими Правительство национального согласия, и подразделениями Ливийской национальной армии свидетельствует, на наш взгляд, о том, что объявленное в январе этого года перемирие больше не соблюдается враждующими сторонами», ― сообщила она журналистам.

Соглашение о перемирии глава Правительства национального согласия (ПНА) Файез Саррадж и представитель ливийского парламента на востоке страны Халед Мишри подписали по итогам переговоров в Москве 13 января. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар попросил время для принятия решения до утра 14 января, но на следующий день СМИ сообщили, что он уехал.

В ночь на 3 марта аэропорт Митига был в очередной раз обстрелян и получил серьезные повреждения. Одновременно силы Хафтара возобновили продвижение в пригородах Триполи.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 марта главнокомандующий ЛНА выразил готовность подписать соглашение о прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране фактически воцарилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от столицы и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

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