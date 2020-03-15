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В Ливийской национальной армии заявили об убитых турецких военных

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари заявил на пресс-конференции в Каире 15 марта, что в результате удара по аэродрому Митига погибли несколько турецких военных.

По его словам, армия нанесла удары по военным объектам главной военной базы Турции в Триполи, Митиги. «Были нанесены авиаудары по военным объектам Турции, включая систему ПВО, установленную на автомобилях турецкого производства, а также три автомобиля с боеприпасами и несколько бронированных машин», — приводит телеканал Al Arabya слова аль-Мисмари.

The Libyan Address Journal со ссылкой на ЛНА отмечает, что 14 марта ливийская армия сбила турецкий разведывательный беспилотник, обнаружив его над авиабазой Аль-Джуфра.

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По словам аль-Мисмари, Ливийская национальная армия соблюдает перемирие, проводя операции только в качестве ответа на провокации сил Правительства национального согласия (ПНА) под председательством Файеза Сарраджа. «Сейчас идут бои в Ливии, уже в течение 40 часов, с целью недопущения эксплуатации врагом перемирия», — приводит «РИА Новости» слова аль-Мисмари.

Представитель ЛНА добавил, что армия вошла в несколько районов Триполи, но не продвигается дальше, соблюдая перемирие.

Соглашение о перемирии Саррадж и представитель ливийского парламента на востоке страны Халед Мишри подписали по итогам переговоров в Москве 13 января. Главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар попросил время для принятия решения до утра 14 января, но на следующий день СМИ сообщили, что он уехал.

В ночь на 3 марта аэропорт Митига была в очередной раз обстрелян и получил серьезные повреждения. Одновременно силы Хафтара возобновили продвижение в пригородах Триполи.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 марта главнокомандующий ЛНА выразил готовность подписать соглашение о прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране фактически воцарилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от столицы и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

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