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Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к военным

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Фото: REUTERS/Costas Balta
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Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

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В ходе обращения, которое 27 апреля распространил офис ЛНА, Хафтар заявил, что граждане Ливии откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании Правительства национального согласия (ПНС).

По словам главнокомандующего, данная договоренность расколола страну.

«Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления», — отметил Хафтар.

Он добавил, что «уполномочили» ливийцы главное командование ЛНА, уточняет «Газета.ру».

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие. В 2015 году в городе Схират в ходе межливийских переговоров с согласия ООН было достигнуто решение о создании Правительства национального согласия.

Однако в городе Тобрук остался избранный ливийцами парламент.

4 апреля прошлого года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов».

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