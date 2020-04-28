Досрочно завершать учебный процесс в школах ЕАО не планируют

Власти ЕАО не рассматривают возможность досрочного завершения учебного процесса в школах. Всероссийские проверочные работы перенесут на следующий год.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональное правительство, это поможет определить, насколько хорошо был усвоен учебный материал школьниками во время дистанционного обучения. Это же позволит своевременно скорректировать программу при необходимости и избежать пробелов в знаниях школьников.

24 апреля сообщалось, что в отдаленных населенных пунктах России система дистанционного обучения иногда не работает. В стране остаются школы, где онлайн-уроки так и не настроили, несмотря на то, что на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ у школьников осталось всего 1,5 месяца.