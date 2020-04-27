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Национальный родительский комитет предложил альтернативу ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с «Известиями» предложила зачислять школьников в вузы в этом году без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи со сложившейся обстановкой из-за коронавируса. Отсеивать студентов она предлагает по итогам первой и второй сессии, как это делается в ряде зарубежных стран.

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Ирина Волынец напомнила, что в наиболее престижных вузах страны помимо ЕГЭ в первую очередь учитывают результаты прохождения дополнительных вступительных испытаний (ДВИ).

«Эти вузы справятся со вступительной кампанией и на основании результатов ДВИ, и по результатам Всероссийских школьных Олимпиад. Они наберут студентов и будут нормально работать. Сложности возникают с теми вузами, которые ориентированы больше на ЕГЭ. Если мы сейчас просто отменим ЕГЭ, мы провалим эту вступительную кампанию», — сказала эксперт.

В сложившейся ситуации Ирина Волынец предложила опробовать обучение детей без дополнительных вступительных испытаний в вузах, в которых это не предусмотрено. По ее словам, вузы просто не успеют разработать эти регламенты.

«Стоит зачислить детей на те факультеты, на которых они хотели бы учиться, и уже отсеивать их по итогам первой или второй сессии», — заключила председатель Национального родительского комитета.

Ранее, 22 апреля, замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук заявил, что приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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