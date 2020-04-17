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В Минпросвещения заявили об отсутствии планов менять организацию ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минпросвещения РФ не собирается вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране, для всех участников будут созданы равные условия. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, в пятницу, 17 апреля, на брифинге в правительстве.

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«Организация проведения экзаменов меняться не будет. Все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в вузы сохранятся», — заявил Кравцов.

Ранее 17 апреля министр просвещения сообщил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. Их должны были писать школьники 4-8, а также 10 и 11 классов по всей стране в конце учебного года. После консультаций было решено перенести работы на начало следующего учебного года.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня. Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.

По последним данным, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Росси достигло 32 007.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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