В отдалённых уголках страны не работает онлайн-обучение

В отдалённых населённых пунктах России не работает система дистанционного обучения. На подготовку к ЕГЭ и ОГЭ у школьников осталось полтора месяца, но в стране остаются школы, где онлайн-уроки так и не настроили.

В сёлах Курской области почти не ловит мобильная связь: в домах у учеников нет Интернета. Местные власти предлагают учителям отправлять домашние задания по SMS либо по почте. На Алтае родители собирают тетрадки с выполненными заданиями в коробки и относят в хозяйственный магазин. Оттуда их забирают на проверку.

В Минпросвещения в качестве решения проблемы запустили телевещание для подготовки учеников по ОГЭ и ЕГЭ, которое доступно по всей стране. Занятия по математике, русскому языку и другим предметом будут проходить ежедневно, каждый урок по 30 минут. Также среди рекомендаций — использовать видеоуроки и учебники.