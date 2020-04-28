Семь пятниц на неделе: Тодоренко лишают титулов и контрактов за оправдание насилия

Меньше чем за неделю обладательница ТЭФИ телеведущая Регина Тодоренко лишилась звания «Женщина года» журнала Glamour и рекламных контрактов с крупными компаниями. Поводом стало высказывание ведущей о жертвах домашнего насилия. Среди прочего она заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что подвергаются побоям, и назвала тех, кто рассказывает о ситуации публично, «психологически нездоровыми людьми». Ее супруг певец Влад Топалов возложил на женщин ответственность за измены мужей, обвинив их в том, что они недостаточно стараются, чтобы поддерживать интерес к себе. Эфир с участием супругов вызвал шквал критики. Спустя сутки ведущая записала извинения и пообещала оказывать помощь жертвам домашнего насилия. Какой эффект возымеют слова Тодоренко на проблему домашнего насилия — в материале «Известий».

Эффект обращения

В своем блоге Тодоренко записала видеообращение к зрителям и принесла извинения за грубые и некорректные формулировки. По ее словам, это может быть связано с тем, что она не готова рассказывать о своем травматическом опыте, чтобы не выглядеть жалкой. Аудитория блога Тодоренко превышает 8 млн подписчиков.

— До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (центр «Насилию.нет», центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», Кризисный центр для женщин, «ТынеОдна»), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными силами доносить эту проблему до общества, а главное — выработать шаги по ее искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с обложки , — написала в своем посте телеведущая.

Но извинения произвели противоположный эффект: под постом девушки собралось несколько тысяч гневных комментариев от людей, обвиняющих Тодоренко в лицемерии. Пользователи обратили внимание на то, что муж певицы продолжает ревностно отстаивать изначально высказанную позицию по теме. Виной тому — комментарий со словами благодарности под противоречивым постом друга семьи, в котором мужчина крайне неодобрительно высказался о критиках пары.

Семь пятниц на неделе Телеведущая Регина Тодоренко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Одной из тех, кого Тодоренко высмеяла во время эфира, стала актриса Агата Муцениеце, которая ранее публично заявила о побоях со стороны своего супруга актера Павла Прилучного.

— Ни одно существо на земле не заслуживает никакого рода насилия, от животных до людей. Политика и культура молчания влечет за собой непоправимые и страшные вещи! Девушки, женщины, мужчины, дети — никто не виноват, — написала Муцениеце.

Коллеги и семья Тодоренко высказались в поддержку ведущей и просят подписчиков воздержаться от онлайн-травли.

Публичное оружие

Несмотря на то что телеведущая высказала вопиюще неграмотную мысль, она смогла признать свою ошибку и предложить способы ее исправить, отмечает основатель центра помощи жертвам насилия «Птицы» Наталия Никифорова.

Семь пятниц на неделе Фото: Depositphotos

— В этом конфликте настала ситуация, когда берега начали терять оба лагеря. Разумеется, Тодоренко сказала вопиюще безграмотные слова, но она извинилась, предложила сделать Instagram публичной площадкой для жертв, и ее за это начали травить. Когда ее травят люди, которые выступают против насилия, — это немножечко странно. На человека, который совершил ошибку и пытается ее исправить, набрасываются толпой . Оступившийся человек должен знать, что искупление в принципе возможно и что жизнь на этом не заканчивается. Аналогичная ситуация с домашними агрессорами: они могут изменить свою жизнь. Достаточно осознать, что применять насилие к своим близким ненормально. А если за ошибки станет принято побивать камнями, никто не будет в них признаваться, — отметила Никифорова.

По ее словам, Тодоренко была не единственным публичным человеком, который высказывался в подобном ключе, но именно она стала объектом травли. В проблеме домашнего насилия гораздо важнее наладить диалог, основанный на понимании сторон, а не на противоборстве двух лагерей: обвиняющих жертв насилия или телеведущую за ее высказывание.

— К сожалению, у нас до сих пор считают, что жертва виновата в насилии. Регина является публичным лидером, она симпатичная, люди ей доверяют. Минимизировать какой-то вред и попытаться что-то сделать в обратном направлении с ее стороны было бы очень даже неплохо. У нас не получается диалога, а получаются скандалы и обвинения. Никто не хочет услышать оппонента. Мнение Регины берется не просто так. Люди верят в то, что в мире есть некая справедливость и соблюдение определенных правил убережет тебя от беды. Потому что если придерживаться определенной модели поведения, то всё будет хорошо, а те, у кого всё плохо, просто неправильно себя ведут. Но это работает вообще не так, — добавила руководитель кризисного центра помощи жертвам насилия.

Разумное применение мер

Правозащитник Алена Попова, занимающаяся помощью людям, пережившим домашнее насилие, предложила телеведущей изучить Конституцию России и самовыражаться не путем оправдания насилия, а помогая жертвам.

Семь пятниц на неделе Регина Тодоренко Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Женщины в отсутствие закона о профилактике семейно-бытового насилия, оставаясь в момент изоляции в полностью незащищенном положении перед насильниками, вынуждены защищаться в том числе с помощью публичности. Мизогиния характеризует Регину прекрасно. Но даже мизогиния в такой ультраформе не может быть оправданием насилия: «что ты сделала, чтобы он тебя не бил». Напомню, что благодаря таким, как Регина, людям разного пола, благодаря их убеждениям, что мужчине можно бить, наш закон о борьбе с домашним насилием отложен на неопределенное время. Благодаря таким гражданам, как Регина, единственное, что есть у жертв насилия, — это публичность, — написала в своем посте Попова.

Публичные люди в равной степени, как и все остальные, подвержены распространенным мифам о виновности жертвы насилия в случившемся, убеждена руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат Мари Давтян.

— Конечно, когда человек рассказывает это на миллионную аудиторию — это несет негативные последствия. Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, и так себя регулярно укоряют за то, что с ними происходит. Общество далеко не всегда их поддерживает. С другой стороны, человек извинился, понял эту проблему и попытался говорить по существу, — отмечает Давтян.

Репутационные риски, возникшие в данной ситуации, имеют свои положительные стороны. Осознание возможных последствий приведет к тому, что известные люди станут более внимательно относиться к своим высказываниям на чувствительные темы. О том, продолжать ли сотрудничество с человеком, который критикует жертв насилия, каждая компания решает исходя из своих ценностей.

— Мы должны говорить о разумном применении мер и репутационных издержек. В первую очередь нерукопожатными должны стать люди, которые это насилие применяют. Буквально в тот же день известный актер Марат Башаров признавался в том, что бил своих жен, но он никаких рисков не понес. Всех собак спустили на телеведущую, которая сказала глупость и никого не била. Тодоренко ретранслировала опасный миф, который повторяют миллионы людей. Но ей легко было объяснить, что она не права. Это редкий случай, когда публичный человек в состоянии признать свою ошибку. Увы, это срабатывает по отношению к тем, кто готов меняться. Условный Башаров или любой другой актер, который бил жену, меняться не готов, — добавила адвокат.

Семь пятниц на неделе Фото: Depositphotos

С распространением информации и знаний о домашнем насилии многие люди изменили свое отношение к проблеме. Именно поэтому другие пользователи начали указывать Тодоренко на ошибку, а не соглашаться с мнением о том, что жертва должна задумываться о своем поведении в первую очередь.