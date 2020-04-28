Два плюс минус: Дмитрий Кулагин может покинуть «Локомотив-Кубань»

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» и его лидер Дмитрий Кулагин могут прекратить сотрудничество нынешним летом. Контракт защитника сборной России был заключен по схеме «2+2». Сейчас второй год подошел к концу, и у обеих сторон есть опция выхода из соглашения, пояснил официальный представитель игрока Валерий Холин. Кубанцы не готовы обеспечить своему лидеру нынешний оклад — самый высокий в команде. Возможно, стороны найдут компромисс по финансовым условиям, отметил источник в краснодарском клубе.

Дмитрий Кулагин присоединился к «Локо» по ходу сезона-2017/18 и помог краснодарцам выиграть Кубок России, став самым ценным игроком «Финала четырех», а также дойти до финала Еврокубка-2017/18. В мае 2018-го в клубе решили заключить с россиянином четырехлетний контракт («2+2»). Такое длительное соглашение — большая редкость для европейского баскетбола, но вокруг одного из ключевых игроков сборной в Краснодаре хотели строить всю команду.

Правда, сезон-2018/19 не оправдал ожиданий боссов клуба. Кулагин был лидером «Локо» по набранным очкам и передачам в Единой лиге (12,7/4,7 — в среднем за игру), но команда снова не смогла преодолеть стадию 1/4 финала — уступив «Зениту» (1:3 в серии). В Еврокубке краснодарцы также не прошли первый раунд плей-офф, проиграв казанскому УНИКСу (1:2). Во многом такие результаты можно объяснить частой сменой главных тренеров, за девять месяцев во главе команды успели постоять Саша Обрадович, Владе Йованович и Боб Доневальд – младший.

В сезоне-2019/20 боссы «Локо» продолжили тренерские эксперименты. Титулованный итальянец Лука Банки продержался на своем посту всего 4,5 месяца. Затем с командой недолго работал его ассистент Богдан Крайочич, и, наконец, в декабре 2019 года краснодарцев возглавил Евгений Пашутин. При российском специалисте результаты пошли в гору — клуб выдал победную серию из восьми матчей и закрепился в топ-3 Единой лиги. Кулагин был одним из ключевых элементов этого рывка. Когда защитник получил травму, команда уступила в двух матчах из трех. Затем случилась приостановка сезона, а потом и его досрочное завершение.

Таким образом, матч с «Зенитом» в середине февраля, возможно, был последним для Кулагина в составе «Локомотива-Кубани».

— Этим летом клуб может выйти из соглашения с Дмитрием Кулагиным, — пояснил «Известиям» источник в «Локо». — Вероятность очень высока, если игрок не пойдет на финансовые уступки. Активировать вторую часть контракта на прежних условиях практически невозможно, учитывая тяжелые экономические времена. При этом есть вероятность, что стороны смогут договориться о компромиссе.

Агент игрока Валерий Холин подтвердил «Известиям», что в 2018 году контракт был заключен по схеме «2+2».

— Да, всё верно, в этом году у игрока и клуба есть опция выхода из контракта, — подчеркнул он. — Но пока говорить что-то преждевременно. Сейчас все находятся в условиях неопределенности, и переговоры начнутся только после окончания угрозы распространения коронавируса. При этом хотел бы сказать, что мы с уважением относимся к краснодарскому клубу, где Дмитрию всегда шли навстречу и дали возможность быть лидером коллектива.

Вице-президент «Локомотива-Кубани» Гинас Руткаускас также заявил, что пока рано говорить о контрактах.

— Сейчас все находятся в подвешенном состоянии. Я общаюсь со многими игроками, но по понятным причинам пока никто не готов обсуждать новые контракты, — рассказал он «Известиям».

До перехода в «Локомотив» Кулагин два года провел в ЦСКА, став чемпионом Евролиги-2015/16 и дважды выиграв Единую лигу. В составе армейцев баскетболист был заметным игроком ротации, но в решающих матчах сезона Димитрис Итудис практически не доверял ему времени на площадке, используя других защитников — Милоша Теодосича, Нандо де Коло, Аарона Джексона и Кори Хиггинса.

На Евробаскете-2017 Дмитрий Кулагин показал себя во всей красе. Выступал на трех позициях: разыгрывающего, защитника и форварда. Он оказался полезен команде как в защите, так и в нападении — снимал нагрузку с Алексея Шведа своими индивидуальными номерами, совершал проходы под щит и в целом показал себя командным игроком. В четвертьфинальном матче со сборной Греции Кулагин получил серьезную травму голеностопа, но всё же смог выйти на площадку за минуту до сирены, чтобы защищаться в последнем владении мячом и забрать ключевой отскок. На обезболивающих он отыграл и полуфинал с Сербией, и матч за бронзу с Испанией. Средние показатели защитника на Евробаскете — 5,3 очка, 1,6 подбора и 1,6 передачи.

Также Кулагин очень ярко проявил себя в отборе чемпионата мира – 2019. Во многом его суперигра в двух решающих матчах с Финляндией позволила нашей сборной получить путевку в Китай. В Поднебесной защитник не смог выступить из-за травмы — незадолго до поездки в Ухань игроку была сделана операция на глазах.