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Лавров назвал неприемлемыми попытки возложить на ВОЗ вину за коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Попытки свалить всю вину за пандемию коронавируса на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) абсолютно неприемлемы, заявил в понедельник, 27 апреля, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Считаем нападки на эту организацию (ВОЗ), попытки свалить на нее вообще всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными и несправедливыми. Организация на всех этапах кризиса, по нашей оценке, по оценке подавляющего большинства государств, действовала профессионально, своевременно предпринимая упреждающие шаги. Распространяла информацию и свои рекомендации всем государствам», — сказал он в ходе онлайн-конференции для студентов МГИМО, трансляция которой ведется на YouTube-канале университета.

23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за распространение коронавирусной инфекции. По ее словам, эти действия являются безосновательными и неуместными.

15 апреля американский президент Дональд Трамп обвинил ВОЗ в неэффективности и приостановил ее финансирование. По его мнению, организация не справилась со своими обязанностями и не смогла своевременно получить информацию об эпидемии коронавируса, а также прозрачно отражать данные о заболеваемости в мире.

Такое решение осудили многие страны, в том числе Россия, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 апреля, в мире зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания коронавирусом, из них более 207 тыс. — летальные. С начала распространения заболевания выздоровели более 882 тыс. человек.

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