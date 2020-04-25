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Банки получат 24 млрд рублей из-за потери доходов при выдаче кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России выделит Министерству экономического развития РФ 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим компаниями. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 25 апреля.

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Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 24 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств», — говорится в документе.

Правительство поручило Минэкономразвития РФ обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием данным средств и представить доклад до 1 марта 2021 года.

В начале апреля правительство утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Чиновники отмечали, что это не окончательная редакция данного перечня и он может быть доработан. В частности, к таким корректировкам своих подчиненных призвал президент России Владимир Путин.

Позже вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.

Российский лидер заявил, что банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Он подчеркнул, что допустить критического накопления «плохих долгов» и сбоев в работе кредитных учреждений нельзя.

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