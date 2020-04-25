Банки получат 24 млрд рублей из-за потери доходов при выдаче кредитов

Правительство России выделит Министерству экономического развития РФ 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим компаниями. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 25 апреля.

Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 24 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств», — говорится в документе.

Правительство поручило Минэкономразвития РФ обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием данным средств и представить доклад до 1 марта 2021 года.

В начале апреля правительство утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Чиновники отмечали, что это не окончательная редакция данного перечня и он может быть доработан. В частности, к таким корректировкам своих подчиненных призвал президент России Владимир Путин.

Позже вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.

Российский лидер заявил, что банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Он подчеркнул, что допустить критического накопления «плохих долгов» и сбоев в работе кредитных учреждений нельзя.