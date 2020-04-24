Эстония сократила формат учений «Весенний шторм» из-за COVID-19

Учения «Весенний шторм», в которых принимают участие военнослужащие из стран НАТО, пройдут в Эстонии с 25 апреля по 8 мая без тактической части из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

«Несмотря на сложную ситуацию, необходимо выполнить все учебные задачи и в то же время сократить контакты с гражданским обществом», — заявил командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

Он отметил, что, хотя для солдат союзнических стран нет запрета на въезд в Эстонию, иностранные военнослужащие не будут принимать участие в «Весеннем шторме». Исключение составит международный батальон НАТО, базирующийся в республике.

Изначально планировалось, что в учениях примут участие более 10 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и государств-партнеров альянса. В итоге отрабатывать боевые задачи на полигонах будут только 3,2 тыс. солдат.

«Весенний шторм» — это ежегодные боевые учения Сил обороны Эстонии. Впервые их провели в 2003 году в уезде Ляэне-Вирумаа.

В марте в НАТО рассказали о влиянии коронавируса на деятельность альянса.

В частности, в организации внимательно следят за здоровьем и состоянием своих сотрудников. Кроме того, им пришлось перекроить график военных учений из-за распространения эпидемии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 24 апреля, в мире зафиксировано 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, 195,6 тыс. пациентов скончались, 776,4 тыс. человек выздоровели.