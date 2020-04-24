Прямой эфир
Сюжет:

Эстония сократила формат учений «Весенний шторм» из-за COVID-19

0
Фото: mil.ee
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учения «Весенний шторм», в которых принимают участие военнослужащие из стран НАТО, пройдут в Эстонии с 25 апреля по 8 мая без тактической части из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

Генерал Чума: как коронавирус повлиял на армии стран НАТО
Военные альянса готовятся принять участие в борьбе с пандемией

«Несмотря на сложную ситуацию, необходимо выполнить все учебные задачи и в то же время сократить контакты с гражданским обществом», — заявил командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

Он отметил, что, хотя для солдат союзнических стран нет запрета на въезд в Эстонию, иностранные военнослужащие не будут принимать участие в «Весеннем шторме». Исключение составит международный батальон НАТО, базирующийся в республике.

Изначально планировалось, что в учениях примут участие более 10 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и государств-партнеров альянса. В итоге отрабатывать боевые задачи на полигонах будут только 3,2 тыс. солдат.

«Весенний шторм» — это ежегодные боевые учения Сил обороны Эстонии. Впервые их провели в 2003 году в уезде Ляэне-Вирумаа.

В марте в НАТО рассказали о влиянии коронавируса на деятельность альянса.

В частности, в организации внимательно следят за здоровьем и состоянием своих сотрудников. Кроме того, им пришлось перекроить график военных учений из-за распространения эпидемии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 24 апреля, в мире зафиксировано 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, 195,6 тыс. пациентов скончались, 776,4 тыс. человек выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и НАТО обсудили «представляющие взаимный интерес» вопросы
Генсек НАТО рассказал о вкладе альянса в борьбу с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020