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Россия и НАТО обсудили «представляющие взаимный интерес» вопросы

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Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко
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Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов поговорил по телефону с верховным главнокомандующим объединенными ВС НАТО генералом Тодом Уолтерсом. Об этом сообщает в среду, 22 апреля, Министерство обороны России.

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«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», — приводит телеканал «Звезда» текст сообщения.

16 апреля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что НАТО продолжит текущие операции на фоне пандемии коронавируса.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, бюджеты стран — участниц альянса будут сокращаться из-за распространения инфекции, однако оценить размер сокращения их военных расходов пока невозможно.

В февраля Герасимов выразил обеспокоенность антироссийской активностью НАТО.

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, согласно которому будет выделено $734 млн для противодействия России в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания.

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