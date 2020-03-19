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Столтенберг рассказал о росте оборонных расходов НАТО

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Оборонные расходы стран НАТО в 2019 году выросли на 4,6%. Об этом во время ежегодного доклада заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его выступление транслировалось на сайте НАТО.

«Мы продолжаем укреплять нашу обороноспособность и сдерживание», — заявил Столтенберг. Он выразил надежду, что эта тенденция сохранится, несмотря на экономические проблемы из-за коронавируса.

«Очевидно, что будут значительные экономические последствия. В краткосрочной перспективе серьезные изменения скажутся на бюджетах государств», — подчеркнул он. Однако при этом генсек НАТО призвал не забывать, что расходы на оборону было решено увеличить из-за непредсказуемости ситуации в мире, и в этом плане ничего не изменилось.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО делает всё возможное для предупреждения распространения коронавируса. По его словам, некоторые сотрудники инфицированы, часть учений пришлось перенести, однако на боеспособность альянса ситуация не повлияла.

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