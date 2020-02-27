Герасимов выразил обеспокоенность антироссийской активностью НАТО

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром заявил, что у Москвы вызывают обеспокоенность активность НАТО на границе с РФ и подготовка альянса к учениям по антироссийскому сценарию. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает ТАСС.

«Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций», — сказал Герасимов, отметив провокационный характер подобных действий альянса.

При этом начальник Генштаба ВС заявил, что между российским и французским военными ведомствами налажен канал оперативной связи, а также выполняется соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями.

Лекуэнтр, в свою очередь, подтвердил развитие отношений между странами, отметив, что целью его визита является достижение взаимопонимания в оценках кризисных ситуаций.

В ходе беседы Герасимов отметил роль французских солдат в победе над фашизмом во время Второй мировой войны.

«Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года», — заявил он, добавив, что в период подготовки России к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне между странами важен прямой и открытый диалог.

Лекуэнтр ответил, что передаст эту информацию президенту Франции Эммануэлю Макрону.

24 декабря 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. А командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил о возросшей активности военных самолетов альянса у российских границ.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, согласно которому будет выделено $734 млн для противодействия России в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания.

Кремль направил приглашения на участие в Дне Победы ряду мировых лидеров. Их уже приняли французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан, а также глава казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев.

О своем желании приехать на парад Победы сообщил также президент США Дональд Трамп, однако свое присутствие он пока не подтвердил.